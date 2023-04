Mucho se habló en los últimos días de los reiterados pedidos de Jorge Almirón a Pol Fernández, relacionados a que asuma de una manera diferente a la que el propio futbolista siente el hecho de ser el capitán del equipo y reclamándole con vehemencia que asuma un rol de mando también desde la palabra.

Cabe recordar que el mediocampista heredó la cinta de capitán debido a la lesión que tiene a Marcos Rojo fuera de las canchas desde hace tiempo, se cree que más como premio por ser un futbolista del riñón del club y muy querido en el vestuario que por la personalidad con que este pueda asumir ese rol.

Almirón lo expuso. Cuanto menos dejó en evidencia que no es el tipo de capitán que le gustaría tener en su equipo. En esa tónica, uno de los grandes líderes que ha tenido el fútbol argentino en toda su historia como Oscar Ruggeri opinó que el rol no le queda bien a Pol Fernández en un equipo con la exigencia y la presión que tiene Boca.

"Es un muy buen jugador, pero no lo siente, no lo lleva. No lo veo capitán. No se trata de andar gritando como un loco, pero a ese chico no le sale", señaló el exdefensor que fue campeón mundial con la Selección Argentina en 1986. Y agregó: "Hay capitanes al que el propio árbitro respeta. Rojo es uno".

Ruggeri resaltó también que Boca dejó ir a un futbolista que había asumido muy bien el rol de capitán: "Izquierdoz te hablaba donde tenía que hablar, en el vestuario. Y cuando hablaba con nosotros, declaraba perfecto", señaló en ESPN F90.