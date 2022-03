De cara al Superclásico del domingo, un ídolo de Boca no quiere que Battaglia coloque a una figura. ¿Empieza la polémica?

¿Polémica en Boca? El ídolo que no quiere que juegue una figura ante River

Todos los hinchas de Boca están enfocados en lo que será el duelo frente a River, este domingo a las 19 horas, en el Monumental. Y después de que Sebastián Battaglia se expresara en conferencia de prensa, donde brindó varios conceptos y despejó muchas dudas, un ídolo de la institución se mostró en la vereda opuesta al entrenador.

Hace algunos días que en el territorio azul y oro están pensando en lo que será el duelo frente al Millonario, donde están aguardando hasta último momento por las evoluciones de Darío Benedetto y Óscar Romero, quienes se perdieron el choque frente a Estudiantes de La Plata, y no quieren que sufran ningún imprevisto ante el rival de toda la vida.

A pesar de que el kinesiólogo del plantel le aseguró a Battaglia que ambos jugadores podrán decir presentes, durante las últimas horas apareció Alberto Márcico y se mostró muy disconforme con la posibilidad de que el Pipa vaya desde el inicio: “Yo a Benedetto no lo pongo si no está al 100%”, enfatizó en diálogo con Radio Mitre, y despertó el debate entre los hinchas de Boca.

Más allá de que no quiere que arriesguen a Benedetto, el ex 10 indicó por quién se inclinaría si estuviese en los zapatos de Battaglia: “Pondría a Vázquez, que hizo más mérito que Orsini”. Y luego se dispuso a analizar lo que será el encuentro: “Veo a Boca favorito para el próximo domingo. Pero no quiero que tengan la misma actitud que el último partido del Monumental”, completó.