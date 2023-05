Ex Boca

Como sucede en muchos clubes, a la hora de cumplirse el ciclo de un futbolista en Boca, su salida puede darse de buena manera o con polémica. Y si hablamos de controversiales partidas del club de la Ribera, la reciente de Carlos Zambrano es de las más recordadas.

El peruano ya estaba en el foco de las críticas puertas adentro de Brandsen 805 y también se encontraba bajo la lupa de los hinchas debido a su rendimiento pero sobre todo por sus episodios de indisciplina constantes durante su paso de dos temporadas por el Xeneize. Incluso su salida del club estuvo marcada por la polémica, ya que el peruano rescindió su contrato luego de ser borrado por Hugo Ibarra cuando aún era el entrenador producto de una discusión en una práctica.

Así, cuando parecía encaminarse su renovación con Boca a fines del 2022, finalmente se marchó anticipadamente antes que expire su contrato y firmó con Alianza Lima de su Perú natal. Sin embargo, antes de su paso por el Xeneize que comenzó en enero del 2020, el defensor había pasado toda su carrera en Europa destacándose sobre todo en la Bundesliga en el Schalke 04, St Pauli y el Eintracht Frankfurt.

De manera sorpresiva, en una entrevista que brindó para "Trome" en Perú, Zambrano reveló que en 2014 estuvo cerca de arribar al Liverpool pero él mismo lo rechazó por un llamativo motivo.

"Liverpool me quiso, pero dije que no porque quería enfrentar a los grandes para ver de cuánto estoy hecho. Siendo defensor, si jugás en el Real Madrid o en el Barcelona no se ven los errores porque es probable que siempre ganen. En cambio, si jugás en un equipo normal te atacan 20 veces, y ahí ves si sos bueno realmente, pero el fútbol está hecho al revés", expresó el "Káiser". De esta forma, confesó que el club inglés quiso contar con él cuando atravesaba su paso por Frankfurt pero decidió quedarse en el conjunto alemán.