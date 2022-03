Boca no solo perdió ante Huracán por 1-0 en La Bombonera sino que mereció ese resultado. El equipo no jugó bien y volvió a dejar una pálida imagen. Los hinchas se fueron enojados del estadio y Sebastián Battaglia está en el ojo de la tormenta: le adjudican este flojo momento del Xeneize.

El director técnico se mostró molesto en la conferencia de prensa y disparó contra los comentarios negativos. "Acá son todas críticas, es así. ¿Cuándo fue una buena? Hacía 12 partidos que este equipo no perdía... Si te marcan todas cosas malas uno tiene que estar preparado. La semana fue movida, pero la verdad es que yo estoy tranquilo", dijo.

"No encontramos nunca los caminos", fue la autocrítica que hizo el entrenador. Pero luego recordó: "No fue bueno, pero es la primera derrota después de 12 partidos y nadie dice eso. La última vez que Boca perdió fue contra Independiente en su cancha y pasó mucho tiempo".



En las redes sociales fueron críticos con el juego del equipo y con el rol de Battaglia como DT. Y hastsa hicieron viral un tuit viejo del "León": el 29 de agosto de 2016, Seba había publicado unas palabras tras la derrota del Xeneize frente a Lanús, con Guillermo Barros Schelotto como entrenador. "Mal arranque de Boca en el torneo, individualmente y colectivamente no encuentra el juego", fue el mensaje en ese entonces. Sus palabras aplican justo para este momento.