Desde la asunción de Jorge Ameal como presidente de Boca a fines de 2019, fueron varios los exjugadores de la época dorada del Xeneize que se volvieron a acercar al club para intentar ayudar desde sus lugares. Varios fueron a parar al Consejo de Fútbol, otros tantos a las inferiores y también están aquellos que aportan desde fuera.

Óscar Córdoba, arquero legendario del club de La Ribera, tiene gran relación con la cúpula deportiva de Boca y hasta llegó a recomendar nombres para que se pongan la camiseta azul y oro. Uno de ellos fue el de Devis Vásquez, la promesa colombiana bajo palos que causó sensación en los últimos días en Europa al convertirse en refuerzo del AC Milan.

A pocas horas de haber sido anunciado en Italia, el juvenil dialogó mano a mano con Radio Caracol y reveló que el Xeneize estuvo entre sus destinos posibles gracias a Córdoba. "Todo empezó en 2019 cuando yo me quedé sin equipo y tuve la fortuna de poder entrenar y ser aconsejado por él (Óscar Córdoba). Me ayudó muchísimo. Me dio confianza, me corregía y me compartía muchas de sus experiencias vividas, las cuales fueron fundamentales para mí", comenzó relatando.

Tiempo después, la leyenda de Boca se le acercó a Juan Román Riquelme para recomendarlo. "Una vez que firme en Guaraní, un día me dijo que había hablado con Riquelme y qué le había comentado mi caso, pero eso quedó ahí. Pero ese gesto para mí significó mucho, que una persona como Óscar Córdoba se la jugara por mí de esa manera, me hizo sentir más compromiso, empeño y dedicación para todo lo que se venía. No lo podía dejar mal", contó.

Pasaron los años y, gracias a haberse sostenido en el tiempo con un sólido desarrollo, Vásquez se ganó el interés de un gigante como el AC Milan y hoy es nuevo refuerzo del Rossoneri. ¿Qué hubiera pasado si se ponía la camiseta azul y oro en el camino?