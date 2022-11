El domingo pasado, Boca cayó ante Racing en la final del Trofeo de Campeones 2022 y el partido estuvo repleto de polémicas. De hecho, el final se dio con un escándalo: Facundo Tello echó a tantos jugadores de Boca que tuvo quedar por cerrado el encuentro. Tras el enorme debate en torno al desempeño del juez principal en San Luis, ahora Marcos Rojo tomó la palabra.

En una charla con ESPN, el capitán remarcó en primera instancia la labor del Xeneize en la temporada: "Demostramos que fuimos el mejor equipo del año. Ganamos la Liga, el torneo anterior, en la Copa Argentina peleamos hasta semifinales. No se nos dio con Racing pero hicimos un gran partido". "Si bien Racing es un gran equipo que también ha jugado muy bien, creo que nosotros hicimos las cosas bien a lo largo de todo el año. Hemos ganado partidos importantes y en la Libertadores tuvimos mala suerte en los penales", agregó.

Luego fue consultado por el árbitro y ahí fue donde no quiso ser muy profundo al respecto, pero su frase bastó para que quede marcada su postura. "De Tello ya no quiero hablar, no voy a decir nada del árbitro. Simplemente es ver los partidos que nos dirigió y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Ya está, ya pasó", manifestó el defensor.

En cuanto a los méritos de Racing y los de Boca, Rojo fue claro: "Nosotros llegamos después de ganar los dos torneos. Racing hizo las cosas bien: ganó el desempate con Tigre y se dio esa final. Hay que seguir". "Nosotros hicimos un gran papel a lo largo de todo el año y tenemos que quedarnos con eso", sentenció el capitán del equipo.