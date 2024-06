Se cierra la primera fecha de la Eurocopa 2024 con los partidos correspondientes al Grupo F, que está compuesto por Turquía, Portugal, República Checa y Georgia, y en el mismo habrá participación argentina, ya que hará su debut en este certamen continental el árbitro bahiense, En el Signal Iduna Park, el estadio de Borussia Dortmund, el colegiado argentino será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Turquía y Georgia, que arranca a las 13:00 horas de Argentina. Allí, estará acompañado por sus compatriotas, Gabriel Chade y Ezeguiel Brailovsky, como jueces de línea, mientras que en el VAR estará el español Alejandro Hernández Hernández..

Esta será la primera vez en Eurocopa para el bahiense, que ya tiene experiencia en torneos a nivel selecciones, debido a que estuvo en el Mundial de Qatar 2022, en donde mostró un buen desempeño, a tal punto que llegó a dirigir en los cuartos de final, en el duelo entre Marruecos y Portugal.

Por otro lado, la última vez que dirigió a nivel selecciones, fue en Sudamérica, el 17 de octubre del año pasado, en el empate 0 a 0 entre Ecuador y Colombia, por la fecha 4 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Facundo Tello hará su estreno en la Euro 2024. (Foto: IMAGO / Sports Press Photo).

El polémico partido que dirigió Facundo Tello en el fútbol argentino

El colegiado bahiense fue el encargado de arbitrar el encuentro entre Boca y Racing, correspondiente al Trofeo de Campeones 2022, que terminó con triunfo de la Academia por 2 a 1 en tiempo suplementario. En aquella oportunidad, Tello dio por finalizado el encuentro en el tiempo adicionado, debido a que le sacó 5 tarjetas rojas a los futbolistas del Xeneize.

Sebastián Villa, Luis Advíncula, Alan Varela, Carlos Zambrano, Darío Benedetto, Frank Fabra y el Pulpo González fueron los expulsados en el Xeneize (algunos de ellos ya estaban fuera del campo de juego), mientras que Johan Carbonero, Carlos Alcaraz y Jonathan Galván vieron la roja en la Academia.

El último argentino en dirigir la Eurocopa

En la edición 2021, también hubo presencia argentina en el certamen continental. En esa oportunidad, fue Fernando Rapallini el designado, y en total dirigió tres partidos: Ucrania vs. Macedonia del Norte y Croacia vs. Escocia en fase de grupos y Francia vs. Suiza por los octavos de final.