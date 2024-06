Facundo Tello hace su debut este martes 18 de junio en la Eurocopa 2024 al dirigir el partido del grupo F entre Turquía y Georgia en Dortmund. El árbitro de 42 años participa del certamen europeo, pese a ser argentino. Todo tiene que ver con un acuerdo entre UEFA y CONMEBOL.

Para este encuentro, que marca el debut de ambas selecciones en esta Euro, hay terna argentina, ya que Tello está acompañado por los jueces asistentes Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade. El cuarto árbitro es el lituano Donatas Rumsas y el VAR está a cargo del español Alejandro Hernández Hernández.

¿Por qué Facundo Tello está en la Eurocopa si es argentino?

Tello, junto a sus colegas asistentes argentinos, fueron designados para dirigir en la Eurocopa 2024. El motivo de su presencia en la competencia europea se explica en el acuerdo que tienen CONMEBOL y UEFA, que data de febrero de 2020.

Los árbitros designados para la Eurocopa 2024 (UEFA Oficial).

Entre otros puntos, este acuerdo permite un “intercambio de experiencias entre árbitros y árbitras de ambos continentes“. Así como Tello, Chade y Brailovsky están en la Eurocopa, para la Copa América 2024 habrá árbitros de Europa. Fueron designados los italianos Maurizio Mariani junto a los asistentes Daniele Bindoni y Alberto Tegoni.

“El intercambio entre ambas confederaciones es valioso para los árbitros, porque los hace vivir nuevas experiencias y aportando más conocimientos y los prepara mejor para dirigir en todas las competencias“, sostuvo Enrique Cáceres, Presidente de la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL en declaraciones por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El árbitro argentino que ya dirigió en la Eurocopa

En la Eurocopa, ya hay un antecedente de árbitros de CONMEBOL en el torneo y, ciertamente, de argentinos. Es que en la Euro 2020, que se jugó en 2021 (debido a la pandemia de Coronavirus), Fernando Rapallini estuvo en tres partidos. Lo acompañaron los asistentes Juan Pablo Belatti y Diego Yamil Bonfá.

Rapallini, junto a estos árbitros argentinos, dirigieron Ucrania vs. Macedonia del Norte y Croacia vs. Escocia en fase de grupos. En tanto, también estuvieron en el partido de octavos de final Francia vs. Suiza.