Cuando se rumoreó la vuelta de Darío Benedetto a Boca, la primera reacción de los hinchas de Boca fue pura ilusión. La alegría se consumó con la oficialización del retorno del goleador, pero también se generó un fuerte deseo entre los fanáticos: que el "Pipa" vuelva a raparse.

Durante su estadía en el Xeneize, cuando brilló como el mejor delantero del fútbol argentino, Benedetto lució su clásica "pelada". Pero luego se dejó crecer el cabello y en toda su etapa en Europa fue alternando distintos peinados. En las redes sociales fue tendencia el pedido para que el atacante vuelva a raparse. Y se armó un revuelo total cuando él lo dio a entender en Instagram.

"¿Cortamos la peluca?", preguntó el "Pipa" hace algunos días. Y se cortó el pelo, pero no se rapó. En la conferencia de presentación le consultaron qué hará con ese tema y su respuesta fue clara: "El pelo lo dejo así. Por ahí después me agarra la loca y me pelo, pero por ahora lo dejo así".

¿Benedetto ya es ídolo de Boca?

Lo que todos dicen de Benedetto es que es el mejor delantero de Boca tras el retiro de Martín Palermo. Y muchos hasta lo consideran ídolo del club. Pero él se ve lejos de esa condición. "Es muy fuerte, todos saben que Martín es mi ídolo. No me considero ídolo, no me considero a la par de él ni un poquito, pero ojalá pueda hacer un poco de lo que hizo él, que tantas alegrías le dio al club", sostuvo el "Pipa".

¿Le gustaría ser ídolo en algún momento? "No tengo eso en la cabeza. Ojalá se pueda dar. Pero sé que para ser ídolo se necesita mucho más que mis buenos tres años en el club. Ser ídolo es algo que no tengo en mi cabeza ahora", respondió el goleador.