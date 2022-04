¿Se reflota la llegada de Farías a Boca?: "Si me llama Román..."

Con un Boca en la zona de clasificación para la próxima ronda de la Copa de la Liga Profesional, y un panorama cuesta arriba en la CONMEBOL Libertadores para intentar pasar a octavos de final, el Consejo de Fútbol sabe que tendrá que reforzarse con jerarquía a partir de junio si quiere cerrar el 2022 levantando trofeos.

El último mercado de pases azul y oro fue más que aceptable: figuras como Darío Benedetto, Pol Fernández y Óscar Romero le dieron un salto de calidad al plantel de Sebastián Battaglia, pero aún queda mucho margen de mejora si el Xeneize quiere ser protagonista a nivel continental.

Uno de los apuntados en enero, por pedido de Juan Román Riquelme, fue Facundo Farías. La joya de Colón protagonizó la gran novela del verano en el fútbol argentino, mientras era disputado por Boca y River para poder quedarse con su ficha.

El delantero estuvo mucho más cerca de La Ribera y hubo varias reuniones en Buenos Aires para cerrar la operación, pero no hubo acuerdo y el punta se quedó a jugar la Libertadores con el Sabalero. Sin embargo, existía una posibilidad de que la ventana se volviera a abrir en junio y Martín Sendoa, representante del jugador, se volvió a meter en tema.

"Si no juega en Colón buscaremos alguna oferta para su salida", alertó el agente sobre el futuro de la joya para luego dejarle un mensajito a Riquelme: "Se podría reflotar lo de Boca si me llama Román". Quedó claro que a JR10 lo desvela el fútbol de Farías y no se descarta un intento del Xeneize en junio.