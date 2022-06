Atlético Mineiro ya sabe que se va a reforzar con un jugador de Boca: Cristian Pavón. Desde hace tiempo se conoce que el final del ciclo del delantero en el Xeneize será con una salida en condición de libre que le permitirá llegar al club brasileño. Pero Antonio Mohamed quiere a otro más.

"Sí, a Pavón lo vamos a tener en junio. Pero no lo contamos para la Copa Libertadores, tiene que cumplir seis fechas todavía. Recién para una hipotética final estaría, seguramente juegue en el Brasileirao y en la Copa de Brasil", adelantó hace algunas semanas el "Turco". Sin embargo, ahora se supo que el DT del equipo carioca quiere a otra figura de Boca.

Así lo contó el periodista Martín Costa en "ESPN F12", cuando repasó la posible salida de Diego Godín. "Lo tiene avanzado pero no cerrado. Él le pidió al Turco salir para jugar. Como ve que no tiene minutos y lo necesita para la Copa del Mundo... El Turco le dijo que no tiene problema", explicó.

Y luego comentó que hay un posible reemplazante que le gusta a Mohamed pero es imposible por una cuestión reglamentaria. "El Turco no tiene más cupos porque sino ya tenía al reemplazante. No lo puede llevar porque no tiene más cupos. Hay un jugador de acá que le encanta al Turco. Lo quiso siempre pero ahora no tiene lugar. Es el Cali Izquierdoz", mencionó Costa. ¿Lo irá a buscar si se va algún extranjero?