Se supo: el inesperado motivo por el que no le dieron la cinta de capitán a Benedetto

Dentro del mix de titulares, suplentes y juveniles que decidió mandar Hugo Ibarra a la cancha ante el partido del Everton, una de las grandes novedades fue la capitanía de Agustín Sández. Pese a la presencia de Darío Benedetto en el XI titular de Boca, fue el juvenil quien llevó la cinta.

Durante mucho tiempo, el Pipa supo ser el tercer capitán del Xeneize, aunque estuvo siempre por detrás de Marcos Rojo, Frank Fabra o, en su momento, Izquierdoz y Tevez. Ante la ausencia de todos estos, muchos se sorprendieron tras verlo sin el brazalete. Ya se sabe el motivo.

La decisión la tomó el DT debido al gesto del joven de 21 años, que perdió a un familiar cercano en los últimos días y aún así decidió estar junto al equipo en San Juan. Por esa razón, Gusa fue premiado con la capitanía.

"Sández es un jugador que siempre nos ha rendido y nació en el club. Seguimos con la política que siempre hemos tenido. Acá no estamos inventando nada. El cuerpo técnico es el que toma las decisiones y me parece que esto fue lo mejor. Representa lo que es el Mundo Boca", declaró Chicho Serna y agregó: "Siempre quiere estar. Le ha tocado ser suplente muchas veces y le ha tocado jugar partidos difíciles. Siempre ha respondido y hoy no era la excepción. Nos gustó su actuación".