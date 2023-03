Se supo: el motivo por el que Baliño no cobró el polémico penal agónico a Merentiel

Por segundo partido consecutivo, Boca vio la derrota y en ambas fue notoriamente superado por sus rivales en cuanto al juego y lo actitudinal. El Xeneize no tuvo una buena actuación en La Bombonera y cayó justamente ante Instituto por 3 a 2 en un encuentro que parece haber acabado con la paciencia de los hinchas, quienes silbaron presencialmente a Sebastián Villa, Pol Fernández y al cuerpo técnico y en redes pidieron por la salida del entrenador Hugo Ibarra.

De todas formas, y por más que la derrota se dio en un plano acorde al desarrollo del partido, sobre el final del mismo Boca tuvo la chance de empatarlo gracias a una acción de Miguel Merentiel, uno de los mejores futbolistas xeneizes y que ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo.

Luego de haber convertido su tanto que significó el descuento en el resultado, en la última acción del partido el uruguayo tuvo la chance de empardar el cotejo, pero un choque con el experimentado arquero de Instituto, Jorge Carranza, impidió que "La Bestia" llegue a su doblete y al tercero del Xeneize que hubiese empatado el partido.

Todo Boca reclamó penal en aquella jugada ya que el cruce del arquero de la Gloria fue posterior al toque de pelota de Merentiel, pero mediante una revisión del VAR el árbitro Jorge Baliño decidió sostener su decisión de no cobrar la pena máxima. Y una vez que finalizó el partido, se dio a conocer lo que sucedió para que el colegiado no sanciona penal.

El periodista Germán García Grova reveló que Baliño expresó que no fue penal porque "Merentiel juega el balón libremente y después se produce un contacto, con la pelota ya saliendo y que esto no le impidió jugar", por lo que el árbitro confesó que hubo infracción y la pelota siguió dentro de la cancha en ese momento, pero que decidió no cobrarlo debido a su interpretación de la jugada. Para vos, ¿Fue penal al delantero uruguayo?