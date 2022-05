A través de un comunicado, Boca dejó marcada su postura sobre la denuncia que recibió Sebastián Villa. Sin embargo, todos los hinchas se preguntan cuál es el pensamiento que hay en la interna del club ante este nuevo episodio polémico del delantero. ¿Qué hará el consejo de fútbol con el colombiano?

El periodista Augusto César reveló en Radio Continental algunos detalles de la situación. "La sorpresa fue tal que directamente un miembro del cuerpo técnico se acercó a Villa y le preguntó: '¿Qué es esto?'. Villa se reconoce inocente, dice que nada de esto sucedió. Él no había contado nada, esto sorprendió al cuerpo técnico, el plantel y el consejo", manifestó.

"Todos se sorprendieron porque es una denuncia muy grave. El consejo habló con el jugador, quien les dijo que es inocente y que no sabe por qué es blanco de estas cuestiones mediáticas. Y ahora el consejo espera que el abogado se comunique con ellos", agregó César. ¿Qué piensan hacer los dirigentes? Por ahora, esperarán.

El cronista comentó cuál es la primera intención de Riquelme y su equipo de trabajo: "El consejo está en una postura de esperar a ver cómo avanza esto. El jueves, la denunciante se tiene que presentar a declarar. Una vez que esto pase, la justicia puede tomar decisiones: citar a Villa a declarar o algo más".

Además, César marcó un diferencia de posturas en la interna: "Para algunos, lo de Villa se terminó acá. Otros dicen que no pueden condenarlo antes que la justicia. Estos temas son largos, todavía no se resolvió la primera denuncia que tuvo Villa. Algunos dicen que no puede jugar contra Racing y otros creen que no pueden apartarlo si no hay una denuncia oficial en el club porque sería casi una condena".