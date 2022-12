Mientras los jugadores de Boca disfrutan de la licencia hasta el 27 de diciembre, habría uno que no volvería porque podría irse.

La prioridad de Juan Román Riquelme para el 2023 estará puesta en la conquista de la CONMEBOL Libertadores, por lo que está trabajando de lleno en la búsqueda de refuerzos. Claro, quiere jerarquizar al plantel que dirige Hugo Ibarra, y sabe que sí o sí necesitará darle categoría.

No será fácil para Boca. Como así tampoco para el resto de los argentinos, ya que competirán con los gigantes brasileños que, más allá de los dotes futbolísticos, poseen una muy amplia billetera. Por eso mismo, en el club de La Ribera saben que tienen que deshacerse de algunos contratos para salir al mercado.

Mientras en Brandsen 805 sueñan con el retorno de Nicolás Lodeiro, el que puede armar las valijas para mudarse hacia Rosario y volver a ser dirigido por Miguel Ángel Russo, es Esteban Rolón. El mediocampista central no tiene lugar en la consideración de Ibarra y desde el Consejo de Fútbol quieren negociarlo.

Russo, que hace pocos días tomó el cargo en el Canalla, conoce muy bien las cualidades de Rolón y fue quien se lo solicitó a Gonzalo Belloso, flamante presidente del elenco rosarino. Hasta el momento no iniciaron las negociaciones, pero desde el Gigante de Arroyito no descartan solicitar un préstamo con opción de compra por el ex mediocampista de Argentinos Juniors y Málaga CF. ¿Se marchará de Boca?