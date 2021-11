Sebastián Battaglia sorprendió a todos con una conferencia que nadie esperaba. El director técnico de Boca intentó despejar los rumores de un conflicto interno y avisó: "Estamos todos tirando para el mismo lado".

Mariano Closs analizó las palabras del entrenador en "ESPN F12" y fue muy duro. "¿No tiene paz Boca? Debería haber alguien que los asesore. Ahora se va a hablar de esto hasta que juegue Argentina. Riquelme se ve que lo mandó a hablar a Battaglia ayer, para hoy y aquí está", dijo el conductor.

"No se entiende por qué pidió la palabra", señaló Closs. Y agregó: "El día que tuvo que hablar, por el tema del micro, le cedió la palabra a Izquierdoz. Yo siento que le dijeron: 'Mañana andá a hablar'".

"Más obvio que lo mandaron a hablar es que no quiso preguntas. No hay tacto ni siquiera para dejarla pasar, porque no tenía sentido. Los temas se diluyen por sí mismos. Hoy se iba a hablar de la Selección Argentina", aseguró el relator.