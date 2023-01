La convocatoria de la Selección Argentina de Javier Mascherano para el Sudamericano Sub 20 de Colombia, no incluyó a una de sus principales figuras durante el 2022: Valentín Barco de Boca Juniors. La razón te la contamos en Bolavip.

Selección Argentina: la razón por la que Javier Mascherano no citó a Valentín Barco de Boca

El talentoso Valentín Barco sigue trascendiendo por rumores extrafutbolísticos más que por sus condiciones en el lateral izquierdo. Y si bien en Boca, de alguna manera, sobresale al ser víctima de un tironeo por la renovación del contrato entre su representante y la directiva -para ser más explícitos entre Adrián Ruocco y Juan Román Riquelme, cuya relación cuenta con disputas de larga data-, su ausencia en la convocatoria a la Selección Argentina Sub 20 de Javier Mascherano que competirá en el Sudamericano de Colombia, lo tiene al propio protagonista como el máximo responsable.

La lista de 23 que el Jefecito llevó en primera instancia a Cali, ciudad en la que se disputará la fase inicial del campeonato clasificatorio para el Mundial de Indonesia y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, cuenta con gran mayoría de jugadores que integraron las citaciones del año pasado, por eso llamó la atención la ausencia del Colo que, casualmente, fue condecorado como la máxima figura del Torneo de L'Alcúdia que, por cierto, se adjudicó el conjunto albiceleste.

Pero hay una explicación puntual a la cual accedió Bolavip de una muy buena fuente. El cuerpo técnico de la Selección Argentina Sub 20 con Javier Mascherano a la cabeza y que, a su vez, cuenta con Bernardo Romeo como coordinador, se esfuerza por remarcar a sus jóvenes dirigidos que la disciplina es tan o más importante que la calidad que se pueda plasmar dentro de la cancha.

En ese sentido, Valentín Barco no dejó una buena imagen a los entrenadores de las divisiones formativas de AFA en cuanto a lo ''actitudinal'', razón por la cual, no fue tenido en cuenta en este caso para el plantel que irá en busca de conseguir el título sudamericano. No obstante, en lo que a materia exclusivamente futbolística se refiere, esperan que se ''encarrile'' para que se reinserte en el radar de los convocables.

La Selección Argentina Sub 20 debutará ante Paraguay en el Sudamericano Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 quedará libre en la primera fecha del Campeonato Sudamericano Sub 20 de Colombia 2023, por lo que recién debutará en el certamen en la segunda jornada contra su similar de Paraguay. El encuentro ante los guaraníes se llevará a cabo el sábado 21 de enero a las 18 horas (ARG) en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.