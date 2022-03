Todo cambió para Mario Pergolini desde que renunció a su cargo como vicepresidente de Boca, a principios del 2021. El dirigente pasó de formar parte importante de la comisión directiva del club de la Ribera a transformarse en un crítico más de la gestión actual.

Hace tan solo un mes, el empresario de medios se refirió a su relación con Juan Román Riquelme y fue duro. "Al principio teníamos una buena charla con Riquelme, después con el tiempo me di cuenta que la charla que teníamos no era tan sincera. Es difícil meterse en ese mundo de confianza que hay entre gente del fútbol y gente que no lo es. Es como los gobiernos, si no sos de la política acá no podés entrar. Me parece que es un poco así", señaló.

Y ahora se dio una nueva aparición, esta vez por redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, Mario escribió: "Si no se reúne la comisión directiva... ¿Cómo se toman las decisiones?". Y abajo de ese mensaje agregó: "No es un enigmático. Es pedir que se hagan las cosas como se debe".

De más está aclarar que las declaraciones de Pergolini no caen bien en Boca. La última vez que fue consultado por el tema, Jorge Amor Ameal fue sincero: "No lo escuché, pero me lo comentaron. Tiene que hacer un programa de radio... Nada... No hay que hablar. Me sorprendió que hable. Lo conozco muy bien". ¿Le responderán ahora?