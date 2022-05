A menos de 24 horas del partido por semifinales de la Copa de la Liga entre Boca y Racing, el escándalo estalló en Brandsen 805 con una figurita repetida, la cual no debería haber ocurrido siquiera una vez. Es que Sebastián Villa fue nuevamente denunciado por violencia de género como ocurrió en abril del 2020, pero esta vez incluso con mayor gravedad, ya que la misma incluye abuso sexual y hasta intento de homicidio.

De todas formas, desde Boca decidieron que el colombiano juegue ante Racing con esta denuncia presente y lógicamente que la polémica también apareció allí y no solo dentro de la cancha de Lanús, donde se disputó la semi contra la Academia, sino también en redes con algunos llamativos posteos como el de la futbolista Yamila Rodríguez.

La delantera del fútbol femenino de Boca posteó en las horas previas al cruce un tuit en donde manifestó su apoyo al equipo con una camiseta de Sebastián Villa puesta, algo que indignó duramente a los hinchas xeneizes, ya que resultaba contradictorio que una de las grandes impulsoras de la igualdad en el fútbol femenino en Argentina salga a apoyar a un jugador denunciado con semejante causa cometida hacia una mujer.

Claro está que esta catarata de repudio que cayó sobre Yamila le llegó a la propia jugadora y horas después del hecho, decidió hacer un comunicado aunque siguiendo con la polémica. En su cuenta de Twitter escribió: "A razón de la foto que subí, quiero dejar en claro lo siguiente: los problemas que tenga Sebastián (Villa) son de él, de la justicia y del club, yo solo subí una foto con la camiseta del club que soy hincha, la camiseta me la regaló él y la mía la tiene mi pareja. Repito, los problemas personales que tenga el jugador me exluyen. Gracias a los que entienden y a los que no, lo siento. Buenas noches y aguante Boca!", cerró en el comunicado junto a unos emojis sugerentes.

Sin embargo, sus palabras tampoco cayeron bien en el Mundo Boca de las redes sociales, ya que nuevamente fue repudiada y por eso, decidió tajantemente poner su cuenta de Twitter privada para dejar de recibir comentarios negativos. Además, otra cuestión que se le adjudicó es que en su Instagram, mostró explícitamente su apoyo al jugador, siendo algo nuevamente contradictorio al mensaje que publicó alcarando la situación, ya que allí posteó la misma foto que generó polémica, pero arrobando a Villa y dedicándole la storie con un claro "Bancándote siempre mi pana @sebastian14villa"....