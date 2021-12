Sebastián Battaglia cubrió a Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano el pasado martes cuando Boca recibió a Newell's. Los jugadores fueron sacados del once inicial minutos previos al arranque del partido y, una vez finalizado, cuando el entrenador fue consultado por el motivo de esta decisión, él dijo que fue por una "intoxicación" que sufrieron.

Sin embargo, se filtró de la conversación que Battaglia tuvo con ellos que no se trataba de esto, sino de un acto de indisciplina de los tres jugadores en la noche del lunes. Esto produjo un gran enojo en todo Boca hacia los involucrados.

Obviamente el entrenador fue el más furioso de todos, donde incluso se afirmó él mismo cree que quedó mal por decir lo de la intoxicación y que luego haya salido a la luz la falta de disciplina de tres de sus jugadores.

Pero, al margen de esto, el DT de Boca los tendrá en consideración para el duelo de este sábado en la anteúltima fecha de la Liga Profesional ante Arsenal, ya que Zambrano, Cardona y Villa figuraron entre los convocados para el partido liguero.

El once es una incógnita aún, pero una cosa parece clara. Al menos antes de fin de año, no habrá sanción futbolítica para los tres jugadores indisciplinados. Institucionales aún no se tiene idea con claridad. ¿Cómo lo toman esto, hinchas de Boca?

