El sorteo de la etapa preliminar de la Copa Libertadores 2025 le dio a conocer a Boca, junto a otros equipos, el camino en el repechaje antes del inicio de la fase de grupos. El Xeneize, que iniciará su participación desde la Fase 2, deberá esperar al ganador de la llave entre Alianza Lima y Nacional de Paraguay.

Curiosamente, dentro del plantel del conjunto peruano hay un viejo conocido que podría volver a la Bombonera si se dan los resultados: Carlos Zambrano, que supo disputar más de 60 partidos con la azul y oro en un ciclo que tuvo varios altibajos tanto dentro como fuera de la cancha.

En una entrevista con El Diez, el Kaiser reaccionó al sorteo que se realizó en la sede de CONMEBOL y, cuando le preguntaron por Boca, decidió ponerle paños fríos al reencuentro que podría darse si Alianza supera al conjunto guaraní en la Fase 1.

“Se especula mucho con eso, pero no hemos ganado todavía y no tenemos que pensar en Boca, sino en el equipo paraguayo, que va a ser muy duro. Es fundamental tener el equipo y trabajar para armar la base del plantel. Falta un mes y medio para el inicio de la Copa Libertadores, pero tenemos un reto duro por delante”, aseguró con la seriedad que significa afrontar el máximo certamen continental.

Por qué se fue Carlos Zambrano de Boca

En diciembre de 2022, Boca sorprendió con la decisión de rescindirle el contrato a Carlos Zambrano. En la semana previa, el defensor de la selección peruana había tenido una acalorada discusión con el entrenador de turno, Hugo Ibarra, y fue marginado del plantel profesional. Fue ahí cuando el Kaiser pidió llegar a un acuerdo para cortar su vínculo con el club de la Ribera.

El episodio con Ibarra fue la gota que rebalsó el vaso. Un año atrás, Zambrano había sido desafectado en la previa a un partido contra Newell’s por presentar una intoxicación que luego fue desmentida, aunque nunca se supo con claridad qué fue lo que realmente ocurrió.

Un par de meses más tarde llegaría el capítulo más salvaje de la historia entre Zambrano y Boca. En el Cilindro de Avellaneda, con un Boca al borde del KO, el defensor se cruzó feo con Darío Benedetto y el delantero lo sorprendió con un golpe en el rostro camino al vestuario en el entretiempo. De hecho, el Kaiser volvió al campo de juego con un evidente moretón y las versiones eran imposibles de desmentir.

“Nos cruzamos los dos en un momento donde no nos teníamos que cruzar. Estaba pasando un momento fuerte de mi vida con mi familia. A eso sumale que no estaba haciendo goles. No me acuerdo que le digo en la cancha, me contesta y terminó como terminó. Después me puse mal porque dije: ‘me zarpé”, le dijo el Pipa a LA NACION tiempo después.

Terminada su etapa en Boca, Zambrano rompió el mercado en Perú para jugar en Alianza Lima y es hasta el día de hoy que es referente del plantel, cargando con la responsabilidad de que los suyos hagan un buen papel en la próxima Copa Libertadores.

Para que Alianza y Boca se midan en la Fase 2, los Blanquiazules primero deben eliminar a Nacional de Asunción en la ronda previa. Luego, ambos protagonizarían el reencuentro en una serie a doble partido que se definirá en la Bombonera antes de disputar la Fase 3. ¿Cómo será recibido el Kaiser? Hasta ahora, los resultados son los que contarán los hechos.

