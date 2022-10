El ex técnico del Xeneize se refirió a su salida, y disparó con munición pesada contra el Consejo de Fútbol. ¿Habrá respuesta de Riquelme?

El mundo Boca aún sigue festejando lo que fue la obtención de la Liga Profesional, pero los dirigidos por Hugo Ibarra ya piensan en el próximo compromiso, donde el domingo deberán enfrentar al ganador de Tigre o Racing, que este miércoles jugarán el desempate para alcanzar la final del Trofeo de Campeones.

A pesar de que todo es alegría por los alrededores de Brandsen 805, aún hay recuerdos de lo que fue el ciclo anterior al de Ibarra, donde otro histórico como Sebastián Battaglia era el encargado de comandar al equipo. Hasta que se dio su salida luego de la eliminación en la CONMEBOL Libertadores. Y la misma dio muchísimo que hablar.

Después de muchos meses, Battaglia volvió a tocar el tema, pero se mostró con mucho más enojo que al momento de ser despedido por el Consejo de Fútbol. Y apuntó contra Juan Román Riquelme por las formas en las que le comunicaron que no continuaría al frente del plantel: "Obviamente que molesta, quizá podría haber sido de otra manera como cuando me contrataron para ese puesto", manifestó en diálogo con Radio del Plata.

Consultado al respecto de un contacto con el vicepresidente del Xeneize luego de dejar su cargo, el ex mediocampista central fue contundente: "No hubo diálogo con Riquelme. Podría haber hablado nuevamente, como dos personas civilizadas o mayores, pero no volví a hablar", sentenció. Sin embargo, añadió que "Boca está por encima de cualquier nombre y es lo que va a quedar. Hay que mirar para adelante y desearle lo mejor. Por supuesto que tomaría un café con él".