El defensor destrabaría su salida con una operación que no estaba en los planes.

Más allá de los motivos, de las opiniones a favor y en contra, está claro que Carlos Izquierdoz no jugará más en Boca. Ahora queda resolver lo más importante, que es cómo se dará su salida. Al defensor no le conviene quedarse hasta diciembre sabiendo que no será tenido en cuenta, y al club tampoco le sirve -tanto en lo deportivo como en lo económico- tener a un peso pesado corriendo de lunes a viernes y descansando los domingos.

El único interesado firme que apareció fue Lanús, pero el propio Cali manifestó sus ganas de regresar al exterior. México parece ser el destino ideal para el 24, pero ningún club desembolsará alguna cifra de dinero sabiendo que en 5 meses puede llegar gratis. Por eso, ahora apareció una tercera opción que sería la clave para destrabar el asunto.

Según reveló Augusto César en ESPN F12, todo se resolvería con una rescisión de contrato en los próximos días a cambio de un resarcimiento económico de parte del jugador al club. De esta manera, el jugador podrá llegar en condición a libre a alguna liga que tenga el mercado de pases abierto.

Ahora solo quedará esperar a que las partes se junten para terminar de acordar cifras y otros aspectos para interrumpir el contrato en el transcurso de esta semana. El futuro del capitán no será azul y oro...