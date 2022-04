A Gustavo Alfaro le tocó asumir el rol de director técnico de Boca luego de un duro golpe para el club. El plantel venía de perder la final de la Copa Libertadores 2018 ante River y por eso el "Lechuga" entendió que tenía un trabajo complicado por delante, pero aún así asumió el desafío.

En una charla con TyC Sports, el DT del seleccionado de Ecuador recordó aquella temporada 2019 en la que estuvo al frente del conjunto azul y oro. Y contó un detalle que pocos sabían: en un determinado momento eligió alzar la voz para defender a Marcelo Gallardo.

¿Por qué salió en defensa del entreandor de River? Así lo contó Alfaro: "En un congreso de la Libertadores, yo siendo entrenador de Boca, pedí hablar y salí a defender a Marcelo Gallardo porque no lo habían dejado entrar al vestuario en una semi. Y lo querían suspender... Y dije que era una aberración, porque es nuestro trabajo. Para mí Gallardo dignifica la profesión".

"¿Por qué no podía hablar a favor de Gallardo siendo entrenador e Boca? No me importa si en Boca se enojaron, porque yo voy a defender a los entrenadores que yo crea que dignifican la profesión. En la cancha nos queremos ganar, pero afuera lo voy a defender", sostuvo el DT, siempre firme a sus principios.