Teléfono, Román: se fue de Boca a mitad de año y no continuará en su último club

Si hay algo que caracterizó a Boca en los últimos mercados de pases fue la enorme cantidad de salidas que tuvo. Desde la llegada de Juan Román Riquelme para tomar las riendas del fútbol, el Xeneize tuvo una importante renovación en su plantel. De hecho, ahora se esperan más ventas en el próximo receso.

Dentro de la larga lista de jugadores que abandonaron el club aparece el de Mauro Zárate, que decidió irse por falta de minutos y aterrizó en Brasil para jugar en América Mineiro. El delantero tuvo un paso más que positivo: llegó al club para salvarlo del descenso y terminó clasificando a la Copa Libertadores 2022.

Pese a su buen desempeño, el ex-Vélez no renovaría su contrato con el club brasilero y está próximo a quedar libre. Las diferencias entre él y la dirigencia a la hora de arreglar la parte económica son insalvables y está todo dado para que no continúe. Boca busca un delantero, pero Zárate no es opción.

Todo indica que, tal como lo viene expresando hace varios meses, el destino del atacante está en Estados Unidos, más precisamente en la MLS. Mauro reconoció sus ganas de irse a esa liga para terminar su carrera en varias oportunidades. ¿Se le dará?