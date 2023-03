Boca sufrió una nueva derrota, la segunda al hilo y tercera en ocho partidos de esta Liga Profesional, y Hugo Ibarra no le encuentra la vuelta a la idea de juego de su equipo. Sosteniendo un esquema táctico que no funciona y dejando como titulares a futbolistas que, incluso bajo sus palabras, no están a la altura, el Xeneize cayó esta vez de local ante Instituto y el contexto está lejos de ser el ideal.

Yéndose al vestuario bajo una serie de silbidos, el entrenador se encuentra más cuestionado que nunca por los hinchas, quienes incluso en las redes sociales comenzaron a postular posibles reemplazantes. Mientras tanto, Ibarra en conferencia de prensa pidió paciencia a la fanaticada xeneize y se mostró confiado en reveritr el mal momento.

En este contexto, se supo horas más tarde de la derrota contra Instituto que, instantes después de consumarse la caída, hubo una dura discusión en el vestuario local entre el DT de Boca y el Consejo del Fútbol, en donde se reprochó el rendimiento del equipo y las decisiones del entrenador para lo que fue este encuentro en La Bombonera.

El periodista Luis Fregossi reveló esta charla subida de tono entre el CdF e Ibarra en donde también se fijaron cuestiones del inminente futuro de Boca. "Final de jornada caliente en el vestuario de Boca. Encontronazo DT con integrante del Consejo del Fútbol. Ambos salieron del vestuario con caras de pocos amigos. El partido del sábado con Olimpo tiene olor a definitorio", expresó el jornalista dejando en claro que esta semana será clave para el futuro xeneize.

Claro, pese a la fecha FIFA, Boca tiene un partido por Copa Argentina este sábado ante Olimpo de Bahía Blanca, y según la discusión que se dio en el vestuario de La Bombonera, este duelo será determinante para conocer el futuro del entrenador del equipo de la Ribera. Clima de tensión total.