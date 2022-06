El entrenador no aprobó la llegada de un jugador por la gran cantidad de variantes que tiene en la posición. ¿Se queda con lo que tiene?

Todos lo daban como refuerzo de Boca, pero Battaglia le bajó el pulgar: "No vale la pena"

Boca está haciendo un mercado de pases diferente. Con un plantel campeón y ya sin suspendidos en la Copa Libertadores, el Xeneize se propuso no perder futbolistas y hasta ahora le está saliendo bien. De todas formas, eso no quiere decir que el club no aproveche alguna oportunidad que se le presente.

Hoy por hoy, si el club de la Ribera sale a buscar algo, será en la mitad de la cancha o un extremo derecho ante una hipotética salida de Salvio. Dentro de los pocos nombres que aparecieron, había uno con muchas chances de llegar, pero Sebastián Battaglia le bajó el pulgar.

Se trata de Rodrigo Aliendro, el volante que quedará libre de Colón el 30 de junio y desde principio de año lo vinculan con Boca. Según reveló Martín Arévalo en ESPN F10, el DT dijo "me parece que no vale la pena", debido a que ya cuenta con futbolistas de características similares.

+ Hoy, Boca vs. Ferro: la formación del Xeneize

Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Luis Vázquez y Sebastián Villa.