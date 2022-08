El arquero de Boca podría marcharse de manera inminente de la Ribera debido a que llegaron a Brandsen 805 dos ofertas para quedarse con él tras saberse que no renovará su vínculo.

Tras negativas de ambos lados en las negociaciones para renovar su vínculo, se supo que los días de Agustín Rossi en Boca tienen fecha de vencimiento. Es que como plazo máximo, el arquero xeneize emigrará el 31 de junio de 2023, cuando su contrato con el Xeneize llega a su fin, siendo de esta forma con el pase en su poder.

Mientras tanto, el ex Estudiantes y Lanús no deja de ser la figura del equipo partido tras partido, ganándose el cariño de todos los hinchas de Boca en La Bombonera en cada encuentro de local, así como también en las redes sociales, donde los propios fanáticos manifiestan de manera casi diaria que el club de la Ribera debería renovarle al arquero, algo que por ahora no volvió a ponerse en tela de discusión puertas adentro de Brandsen 805.

En Boca, entonces, se encuentran en una disyuntiva, ya que este mercado de pases que entra en los últimos días es la única oportunidad que les queda para poder conseguir un rédito económico por la salida de Rossi, pero a la vez no quieren deshacerse de la figura del equipo. Salvo que aparezca una oferta lo suficientemente tentadora como para que eso suceda.

Eso estaría alejado de lo que sucedió en las últimas horas, ya que arribaron dos ofertas por el arquero a Boca, siendo una de ellas para llevárselo ahora mismo. Esta propuesta provino del City Football Group, grupo empresario dueño de múltiples clubes con epicentro en el Manchester City. Desde hace semanas que este coglomerado deportivo quiere adquirir a Agustín Rossi para depositarlo en el Girona, equipo español recién ascendido a LaLiga que es parte de este grupo.

Según la información brindada por el periodista Luis Fregossi, el City Group le envió a Boca una oferta por 3 millones de dólares por el 70% del pase de Rossi, algo que el Xeneize rechazó, ya que le pidió 10 millones por la totalidad del jugador, precio que es el que pretenden para que Rossi salga este mercado, bajando ya considerablemente de la primera idea de que únicamente salga por la cláusula de 17 millones.

Sin embargo, esta no es la única oferta concreta que llegó por Rossi, aunque sí si hablamos de una propuesta inminente, ya que el otro interesado es el Flamengo, pero no para este mercado sino para junio del 2023, donde llegaría libre al Mengao. El club de Río de Janeiro lo quiere cuanto antes por lo que será la salida de Diego Alves en diciembre, pero no están dispuestos a pagar lo que pretende Boca, por lo que esperarían a obtenerlo como agente libre en un año, y para asegurarse de ello, ya le acercaron una oferta contractual al arquero. ¿Se irá ahora a Europa o en 2023 a Brasil?