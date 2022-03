Agustín Almendra y su novela con Boca suma un nuevo capítulo a escasas horas del Superclásico. El juvenil de 22 años oriundo de San Francisco Solano se encuentra marginado del plantel profesional por su acto de indisciplina al entrenador Sebastián Battaglia en los primeros días del mes de marzo y su futuro es incierto, ya que dentro del Xeneize no dieron indicios de una posible salida pese a algunas ofertas, pero tampoco siquiera está jugando para la reserva del Xeneize.

O en realidad, su futuro era incierto, ya que en las últimas horas se supo una novedad desde su entorno que podría ser clave para que se aclare el panorama tanto para el jugador como para Boca mismo.

Este domingo 20 de marzo, donde en Boca el foco pasa por el partido contra River por la Copa de la Liga, en las oficinas de Brandsen 805 llegó también esta novedad trascendida desde las cercanías de Almendra respecto a su futuro y no quedan dudas que la noticia retumbó.

¿Qué pasó? Hubo una reunión entre el futbolista y su representante para definir lo que será su futuro. Allí, se supo que Almendra no quiere renovar su vínculo con Boca, el cual expira en junio del 2023, pero a su vez su agente le informó que el Xeneize pretende venderlo, además de darse a conocer que el Santos -por ahora la única oferta formal por el jugador- lo quiere a préstamo y en caso de no renovar, el equipo de la Ribera no lo cederá porque en su regreso quedaría como libre.

Esta información la trascendió el periodista Germán García Grova, quien también agregó que se organizará en los próximos días una reunión con el Consejo del Fútbol para definir qué pasará con él. Mientras tanto, sigue el tire y afloje en busca de un cierre en la novela.