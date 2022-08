La derrota de Boca contra Patronato generó mucha bronca entre los hinchas y expuso a Hugo Ibarra en su puesto como director técnico. Tal es así que un exfutbolista del club, compañero de equipo de Juan Román Riquelme y los actuales dirigentes, se quejó por la elección de los entrenadores y hasta impuso el debate: ¿Boca está "quemando ídolos"?

Fabián Vargas, multicampeón con el Xeneize, habló en ESPN y dijo: "No entendí la decisión de sacar a Sebastián (Battaglia) y poner a un interino. Él estaba encontrando un poco más de consistencia, la eliminación de la Copa no era motivo para sacarlo, creo que apresuró la salida por las declaraciones posteriores". "Hoy no hay un rumbo claro en el equipo, la interna tampoco está ayudando mucho, la salida del capitán y líder de la defensa, y preocupa, creo que ya se empieza a sentir esa presión", agregó.

Para el colombiano, Boca comete el error de escudarse en los ídolos pero eso puede afectar la imagen que tienen ante la gente. "Hugo (Ibarra) venía haciendo muy buen trabajo en la Reserva pero no sé si el momento era el más adecuado para estar con el equipo, cualquier derrota hace que la gente se inquiete y pida tener un técnico con mayores pergaminos. Y eso es perjudicial para ellos, pueden seguir quemando técnicos, ídolos de la institución", manifestó.

Por otro lado, deslizó: "Si a un técnico lo ponen unos meses, igual sigue siendo interino, tiene que llegar el respaldo para que los jugadores lo entiendan y no lo vean como interino". Y cerró: "A veces pasa que el jugador no tiene el mismo rendimiento y puede perjudicar a Boca con mucho por jugar por delante, tiene que haber claridad: 'Este es nuestro técnico, no es que está de paso y vamos a estar buscando uno con mayor espalda', porque va a seguir pasando lo mismo y el equipo no va a levantar".