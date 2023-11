Frank Fabra volvió a recibir apoyo luego de lo que fue su absurda expulsión en la Final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En la noche del lunes, Juan Román Riquelme, vicepresidente del xeneize, destacó su importancia en el semestre. Y ahora, en esa misma línea, quien salió a bancarlo fue Fabián Vargas.

El exvolante del elenco azul y oro (fue campeón de la Copa Intercontinental 2003 entre otros títulos internacionales), en su tarea como panelista en la señal ESPN, subrayó que, si bien el lateral se debe hacer cargo de su reacción, no ve bien que se lo apunte como el único responsable de lo que fue la derrota del equipo que comandaba Jorge Almirón.

“Estas horas deben haber sido muy difíciles principalmente para Frank (Fabra) por la irresponsabilidad que tuvo en esos últimos minutos. Debe asumir las consecuencias de lo que pasó”, dijo en primera instancia Fabián Vargas, en referencia al cachetazo que Fabra le revoleó a Nino en el segundo tiempo suplementario, por el cual Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja.

No obstante, salió a defender a su compatriota: ”Lo que no entiendo es por qué se está hablando simplemente de Fabra y no de lo que fue el contexto del partido. Siento que le están echando la culpa de la derrota y cuando lo expulsan el equipo ya estaba perdiendo. Están buscando un responsable y lo encontraron: ahora Fabra parece el culpable de todo y no es así”.

Las palabras de Juan Román Riquelme para Frank Fabra

Juan Román Riquelme, por la derrota de Boca ante Fluminense, dio la cara el lunes en una conferencia de prensa. Ahí, entre otros conceptos que quiso transmitir, aprovechó para intentar frenar los señalamientos a Frank Fabra por la expulsión: “En el fútbol pasan siempre cosas. Para que el contrario meta un gol tiene que haber un error tuyo. Y si vamos a jugar a la pelota mirando cuando hay un error nos quedaríamos sin jugadores de fútbol. A los tres meses tendríamos que echar a todos”.

Y agregó: ”Hoy pasaron dos días y Fabra llegó llorando al entrenamiento. Él quiere mucho a nuestro club e hizo mucho para que lleguemos hasta la final”, dijo el vicepresidente de Boca que, de esta manera, abre la puerta a la posibilidad de que el lateral izquierdo siga ligado al Xeneize a pesar de los rumores de ciclo cumplido.

Frank Fabra quedó desafectado para el partido de este miércoles contra San Lorenzo

Boca, ya este miércoles 8 de noviembre, retomará su actividad en la Copa de la Liga Profesional. Lo hará con su partido postergado frente a San Lorenzo en el Estadio Nuevo Gasómetro, para el cual Mariano Herrón (entrenador que por el momento ocupa el cargo que dejó vacante Jorge Almirón) decidió prescindir de Frank Fabra, en teoría, por una cuestión anímica.