Agustín Almendra fue uno de los jóvenes más elogiados por Juan Román Riquelme. El vicepresidente e ídolo de Boca llegó a decir que "va a jugar donde él se lo proponga" y que tenía nivel europeo, pero una reacción errónea en un entrenamiento lo apartó del plantel profesional. Ahora, entrena con Reserva (tampoco juega) a la espera de una resolución para su futuro y un ídolo del club salió a bancarlo.

"Vos no sos el técnico, a vos te manejan", le dijo Almendra a Battaglia en una práctica de fútbol y allí se terminó de cortar una relación que venía tensa. Pipa Benedetto y otros referentes del plantel salieron a bancar la decisión que tomó el entrenador de apartarlo y el volante nunca volvió a formar parte del grupo.

Rojitas pidió que vuelva Almendra: "Ya pasó, hay que perdonarlo"

En diálogo con Radio Colonia AM 550, Ángel Clemente Rojas palpitó el Superclásico. Primero, el ídolo le tiró un guiño al 9: "Me juego la vida que Benedetto va a jugar el domingo, quédate tranquilo". Luego, aclaró: “Riquelme es mi amigo y yo lo quiero a morir”. Pero no dejó el tema Almendra de lado...

"Los chicos son pibes. Hay que hablarles y cuando son así hay que estar encima. Almendra es buen jugador. Hay que perdonarlo, le puede pasar a cualquiera, ya pasó, que vuelva", dijo Rojitas y apoyó al mediocampista. Para cerrar, anticipó: "Tengo fe en Boca porque mejoró y reaccionó contra Estudiantes. Si Boca repite eso, a River le va costar".