Un jugador de Boca confesó que quiere usar la 10: "Me encantaría"

Desde la salida de Carlos Tevez, la camiseta 10 de Boca quedó vacante y nunca más volvió a tener dueño. El Apache fue el último dueño del mítico dorsal que alguna vez usaron Diego Maradona y Juan Román Riquelme, pero ahora buscan que tenga otro apellido.

La idea puertas adentro es clara: no le darán el peso a nadie salvo que un jugador la pida explícitamente. Ayer, tras el triunfo 3 a 2 del Xeneize sobre U de Chile, uno de los puntos destacados del equipo de Battaglia se animó a expresar su deseo de usarla.

Se trata de Aaron Molinas, que ayer asistió en dos de los tres tantos convertidos por el Xeneize. El juvenil fue consultado sobre esa casaca y fue totalmente sincero: "Obviamente me encantaría usarla, pero no estoy enfocado en quien la tiene. Estoy metido en rendir adentro de la cancha y ayudar al equipo. Eso no está en mi poder".

Lo cierto es que el Torneo de Verano no mostró ningún cambio de dorsal, aunque ayer nos anticiparon que Nicolás Orsini dejará la 9 para que la use Darío Benedetto. ¿Se animará alguno de los pibes a usar la 10?