El futuro de Edinson Cavani está en incógnita desde hace ya varios meses. El delantero se desvinculó del Manchester United de Inglaterra en mayo y desde entonces surgieron distintos rumores sobre su próximo equipo. Pero lo cierto es que todavía no llegó a un acuerdo con ningún club, aunque las opciones ya se reducen.

Hace tan solo algunas semanas, se rumoreó desde Uruguay que Boca estaba cerca de contratarlo. Y hasta hubo una conversación entre el goleador y Juan Román Riquelme, que derivó en una oferta forma de parte del Xeneize. Sin embargo, cuando todos lo esperaban, Edi la rechazó y comunicó su deseo de jugar en Europa otro año más.

Este domingo, Cavani llegó a Madrid y en el aeropuerto conversó con "El Chiringuito", donde comentó que todavía no tiene definido a su próximo club. "Aún no sé dónde voy a jugar. No sé nada ni de Villarreal, ni de Valencia, ni del Niza. Tengo varias cosas pero no sé nada concreto para comentar", manifestó el delantero.

Consultado sobre si quiere jugar en España, el goleador tiró una respuesta llamativa: "El fútbol es el fútbol, hay que ir donde la gente te quiere". "Esperemos que pronto se sepa mi destino. Físicamente creo que estoy bien jaja. Este viaje a Madrid es un poco de todo. La familia, prepararse, seguir trabajando y esperar un poquito...", sentenció. ¿Qué quiso decir el uruguayo?