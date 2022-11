La final del Trofeo de Campeones fue de locos. Con un gol a dos minutos del final y una lluvia de expulsados, el certamen organizado por la AFA terminó quedando en manos de Racing porque Boca se quedó con seis jugadores en cancha. Tras la insólita definición, José Chatruc lo analizó y dejó varios títulos.

Aunque el gol de Carlos Alcaráz quedará para siempre guardado en la retina de los hinchas de la Academia, la historia contará que fue la única final de la historia del profesionalismo en la Argentina que terminó con ocho expulsados. ¡Una locura!

Pepe Chatruc arremetió contra los jugadores de Boca: "Les faltó profesionalismo"

Al aire de Paren La Mano en Vorterix, el ex jugador de Racing analizó el duelo: "Fue un partido muy emotivo, pero terminó como uno amateur en GEBA. Me parece que les faltó un poquito de profesionalismo a los jugadores de Boca. Yo entiendo que te sacás, pero me parece que Fabra y Benedetto se hicieron echar. Claramente buscaron que los expulsen".

Y no se quedó allí. "Fue innecesario. De todas maneras, el árbitro... ¿Se empujaron tres veces? (Villa y Carbonero) Sí. ¿Están bien expulsados? Sí. ¿Podía no expulsarlos? También... Era la final, faltaba un minuto. Ya está", continuó Pepe Chatruc. Igual, cerró: "Racing lo ganó bien".