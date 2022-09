Tras un primer tiempo sin muchas interacciones con el arco rival en ambos equipos, Boca y Huracán se fueron al descanso empatando 0 a 0. El Xeneize intentó probar de media distancia en pocas ocasiones y apenas pudo pisar el área, mientras que el Globo desperdició dos chances claras en donde tuvo la oportunidad de ponerse arriba en el marcador.

Darío Benedetto casi no tuvo intervenciones con la pelota y se lo notó alejado de la zona en donde el juego de Boca se trataba de hacer presente, siendo este sector el mediocampo con el rombo armado entre Varela, Pol Fernández, Payero y Aaron Molinas.

Incluso, se lo veía incómodo en la cancha, algo que terminó de confirmarse en el entretiempo cuando al momento de salir al complemento a jugar nuevamente, el delantero se quedó sentado en el banco de suplentes y fue reemplazado por Luis Vázquez.

Su cara pudo verse en detalle en la transmisión oficial del partido una vez que ya se confirmó la variante hecha por Hugo Ibarra. Allí, se lo veía a Benedetto con un claro gesto de molestia, como si su salida se tratara de algo físico. Sin embargo, no sería algo preocupante para Boca, ya que se confirmó que el motivo de su reemplazo se debió a un malestar estomacal, lo que lo hizo disputar los 45 minutos iniciales con esa incomodidad.

El "Pipa" venía de convertir dos goles seguidos ante River y Lanús tras una larga racha negativa de cara al arco rival, y por esta condición que padeció frente a Huracán, no pudo seguir aumentando la seguidilla de tantos convertidos, aunque al estar con ese malestar, lo importante para Boca es que su delantero titular y uno de los referentes del plantel esté al 100%, algo que no podía hacer de esa manera, y que terminó siendo motivo suficiente para no salir a disputar el segundo tiempo.