A mediados del 2021, Mauro Zárate se fue de Boca. Su contrato con el Xeneize terminó y, si bien en su momento se rumoreó con la posibilidad de una renovación, la decisión del delantero fue irse y tener oportunidades en otro equipo. Finalmente pasó por el América Mineiro y el Juventude de Brasil y ahora está sin club.

A pesar de su salida, el atacante sigue ligado al plantel y hace un tiempo reconoció: "Mi hijo me pida que vuelva, yo extraño jugar en Boca, pero tenés que vivir en una burbuja". "El paso, ya lo dije siempre, extraordinario. Fue algo hermoso, de los mejores años de mi carrera No hablé más con Román. Boca está en otra, ahora le sobran jugadores, no creo que me llamen", mencionó el mes pasado.

Hace algunos días, Zárate estuvo de visita por el predio de Ezeiza y compartió un momento con los jugadores. Y ahora se mostró activo en las redes sociales tras la victoria ante Racing y el pase a la final de la Copa de la Liga: subió un video festejando la clasificación desde su casa y junto a su hijo.

¿Qué pasará con el futuro de Mauro? "Tengo ganas de quedarme en Argentina. Ahora estoy entrenándome para esperar un ofrecimiento formal y meterme de lleno en el día a día de un equipo", manifestó el delantero hace muy poco. Por ahora no llegó a un acuerdo con ningún equipo.