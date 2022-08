El sábado, América goleó a Cruz Azul por 7-0 y así el fútbol mexicano estalló con todo. Mientras en las "Águilas" se festeja un triunfo histórico, "La Máquina Cementera" sufre por la durísima derrota. Ángel Romero, el "10" del equipo, fue uno de los más criticados y este lunes fue "apretado" por un grupo de hinchas que se acercó hasta su auto.

"¿Por qué esa baja de nivel?", le cuestionaron. El video se hizo viral en las redes sociales. "¿Pero tiene alguna oferta o algo? Porque tu rendimiento ha sido bajísimo... Te dieron la '10', la responsabilidad...", le reclamó un fanático. Y otro le mencionó al Xeneize: "Si no quieres jugar, vete a Boca Juniors, wey... Que allá te pagan con aguante...".

¿Qué respondió el paraguayo? "Somos concientes de que tenemos que mejorar, hay que trabajar. Nosotros somos los primeros en ser autocríticos. Vamos a salir de esta situación", dijo. Y agregó: "Si tuviera la intención de irme, ya no estaba en el club. La intención mía es quedarme mucho tiempo acá. No voy a dejar al club en esta situación. La imagen que estamos dando no es la correcta para la institución y menos para ustedes, que no se lo merecen".

"Entiendo, tienen toda la razón. Justamente por eso nosotros estamos dando la cara, para poder revertir eso. Es la única manera: dar la cara y revertirlo dentro de la cancha", les prometió Romero. Pero un hincha cerró la charla con una frase durísima: "Te digo lo mismo que a todos: estamos viniendo en esta ocasión muy tranquilamente a platicar con ustedes. Pero la segunda no va a ser tan tranquila".