No es suerte, no es casualidad, no es un caso aislado. La estadística de Agustín Rossi con los penales lo convierten en uno de los mejores arqueros del mundo en el rubro, ya que de 10 penales que le patean, cuatro son atajados a nivel números, por lo que el uno de Boca posee casi un 50% de efectividad a la hora de enfrentarse a los tiros desde los doce pasos.

Frente a Rosario Central, se enfrentó ante un especialista de ejecutarlos como lo es el arquero Gaspar Servio, quien de hecho es el goleador del conjunto dirigido por Carlos Tevez con tres goles, todos ellos convertidos desde el punto penal teniendo hasta el momento 100% de efectividad. Esto, hasta cruzarse con Rossi.

Es que el guardameta xeneize lo esperó hasta último momento a Servio a la hora de su ejecución, lo que lo hizo dudar y patear de forma muy mala -al medio y sin potencia-, lo que generó que Rossi ataje el remate con la rodilla.

La atajada fue festejada en La Bombonera como un gol y, segundos después de la celebración, al unísono todos los hinchas ovacionaron al ex Lanús con un sentido "Ole le le, Ola la la, Rossi es de Boca y de Boca no se va", un claro canto con intenciones de llegar tanto al jugador como a la dirigencia xeneize y el Consejo del Fútbol para que busquen nuevamente ponerse de acuerdo en el contrato y que Agustín Rossi pueda quedarse en el Xeneize durante varias temporadas más.

Cabe recordar que entre las partes no concordaron a nivel económico para llegar a un acuerdo para su renovación y, al quedarle solo un año de contrato, todo indica que Rossi se marchará de Boca en junio del 2023. Los hinchas, literalmente, piden a gritos que se quede.