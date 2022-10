Se viene una jornada a apasionante en el Torneo de la Liga Profesional. Boca y Racing competirán palmo a palmo por el título, pero deberán enfrentar a distintos rivales este domingo por la tarde y en simultáneo. Curiosamente, serán River e Independiente los jueces de la última fecha del campeonato y las suspicacias por posibles resultados no cesaron durante toda la semana.

De eso habló Darío Benedetto en la previa del choque entre el Xeneize y el Rojo en La Bombonera. El Pipa sufrió una lesión muscular hace algunos días en la cancha de Gimnasia y no podrá estar dentro del campo de juego en la definición del Torneo, por lo que estará atento a todo lo que suceda en ambos estadios durante este día.

"No sé qué me pone más nervioso, estar afuera o estar adentro. Me pongo muy nervioso desde afuera. No te voy a decir que no, porque voy a seguir el otro partido mientras se juega este (el de Boca)", expresó el referente del club de La Ribera para luego aclarar que los que estén jugando saben que tienen que ganar para dar la vuelta olímpica.

Para agregarle picante, el periodista Diego Monroig fue al hueso y consultó: "¿Se grita el gol de River?". Entre risas, Benedetto contestó: "Se grita el gol de nosotros. Dependemos de nosotros y es en lo único en lo que estamos pensando". Mentalidad ganadora antes de un partido definitorio.