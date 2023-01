Está claro que, si bien está lejos de vivir una crisis, el inicio de año de Boca no fue el ideal. Dos empates sin goles en los amistosos ante Everton e Independiente, sumado a la derrota en la Supercopa ante Racing, fueron hasta ahora los resultados obtenidos en 2023. Será importante para el equipo de Hugo Ibarra arrancar ganando en La Bombonera ante Atlético Tucumán.

Muchas veces, principalmente cuando las cosas no salen, los protagonistas toman la decisión de bajar el perfil en las redes sociales con el objetivo de que no se malinterprete cualquier posteo o historia que quieran compartir. Sin embargo, Sebastián Villa posteó una frase que no cayó muy simpática.

"Me dijeron 'Vos te crees mucho'. yo me creo lo que soy, y si para vos soy mucho, no es mi problema", posteó el colombiano en su cuenta de Instagram. Si bien no hay una referencia explícita sobre algo que tenga que ver con algo interno de Boca, a los hinchas del Xeneize no les gustó mucho.

"Mamita… Este dinosaurio también tiene que volar del club, ah pero 'es el mejor delantero de fútbol argentino'", escribió enojado un simpatizante. "Habrá algun jugador de Boca q este enfocado en querer ganar la Libertadores? Cómo se desmadró el club mucho mate poco profesionalismo", reflexionó una hincha. No hay mucha paciencia.