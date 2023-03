Darío Benedetto vivió una noche perfecta en Santiago del Estero. Luego de todo lo que se había hablado de su regreso tras las 4 fechas de suspensión, el Pipa anotó los tres goles que le dieron la Supercopa Argentina a Boca ante Patronato. Fue una jornada clave para el 9, que desde hace tiempo es vinculado con el Inter de Porto Alegre.

El interés del equipo de Brasil es algo que está dando vueltas hace tiempo, aunque el goleador nunca se refirió al tema. Ayer, tras la contundente victoria ante el Patrón, le preguntaron al delantero sobre este tema y él no esquivó con su respuesta.

"Está la oportunidad, pero yo sigo acá en Boca, no dije nunca que me iba. Siempre digo que la gente se va a enterar primero por mí lo que voy a hacer. La propuesta está, pero no tengo pensado salir de Boca. Lo descartamos", declaró Benedetto sin dar muchas vueltas.

Y luego, reafirmó: "El día que pase algo de eso, seré el primero que voy a dar la cara". De esta manera, Darío se quedará en el club de sus amores (tiene contrato hasta diciembre de 2024) y en Porto Alegre tendrán que buscar por otro lado.