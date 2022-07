¿Qué pasará con Agustín Almendra? Ni bien se confirmó la salida de Sebastián Battaglia como director técnico, todos en Boca especularon con la situación del volante. El juvenil había sido apartado por el entrenador tras la discusión entre ambos pero la llegada de Hugo Ibarra implicó una serie de cambios que podría beneficiar al mediocampista.

Darío Benedetto fue consultado por el tema esta semana y respondió: "Podemos no estar de acuerdo con el Consejo del Fútbol. El Consejo decide sobre Almendra, es un patrimonio del club. Si dicen que tienen que entrenar con nosotros, tendrá que entrenar. Por calentura dije cosas que estuvieron de más y me hago cargo". Aunque, al mismo tiempo, sostuvo: "No voy a entrar en detalles, pero sigo pensando lo mismo...".

¿Qué opina Ibarra al respecto? En conferencia de prensa, el nuevo entrenador fue consultado por la situación de Almendra y dejó la puerta abierta a un posible retorno al primer equipo. "Agustín está en un proceso de recuperación, eso es importante, se está poniendo bien. Es patrimonio del club, es jugador de Boca, y lo vamos a ir evaluando a medida que pase el tiempo", mencionó.

"Lo importante es que se ponga bien, trabajando duro, como lo sigue haciendo. Yo lo tuve en Reserva, me ha aportado muchísimo. Esperemos que se recupere lo antes posible y luego hablaremos más adelante", agregó el "Negro" sobre Agustín. Todo está dado para que Almendra sea un "refuerzo" para Boca ni bien se recupere de su lesión.