Agustín Almendra rompió el silencio y fue totalmente directo: quiere hablar con Sebastián Battaglia y volver a la Primera de Boca. Tras jugar para la Reserva y marcar un golazo en la victoria agónica sobre Vélez, el mediocampista habló de su situación y pidió regresar al plantel profesional.

Eso sí, el volante sabe que también tiene que aclarar las cosas con Darío Benedetto. El goleador lo criticó públicamente en aquella jornada y es prioritario resolver los problemas antes de seguir adelante. ¿Qué dijo sobre el "Pipa"? "Dijeron que me pelee con Figal con el Pipa, no fue así. Me los cruzó siempre, no tengo ningún problema con ellos. Ellos no tienen la culpa", manifestó Agustín.

Benedetto, en su momento, fue duro: "Había que cortarlo de raíz. Le sobra nivel para jugar pero no mentalidad, trataron de ayudarlo y no lo aprovechó". "Vi las declaraciones del Pipa. Entiendo que es un momento de calentura y el tiene que mantener una posición porque es uno de los referentes. Lo crucé en estos días, no tengo ningún problema con él", señaló Almendra este viernes.

¿Será posible dejar todo atrás? "Yo creo que si Benedetto tiene algún problema conmigo, me lo va a decir, somos grandes. Repito: me lo crucé en estos días y nos saludamos. Lo entiendo, está en su derecho", sentenció Almendra, decidido a resolver todos los problemas que tiene en Boca. ¿Volverá?