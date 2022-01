Pasaron más de dos años pero poco cambió para Darío Benedetto en su vuelta a Boca. El delantero dejó al plantel en 2019 y ahora regresó como refuerzo de lujo, pero no se notan grandes modificaciones en el día a día. El "Pipa" ya se reintegró al plantel y está cómodo entre sus compañeros.

"Me siento como en casa, se extrañaba mucho. Hay chicos con los que compartí varios años en Boca, estoy contento de volverlos a ver. Y agradezco a los chicos con los que no compartí nada porque también me recibieron muy bien", señaló el goleador sobre la convivencia con el grupo en estos primeros días.

En las redes sociales, mientras tanto, Benedetto ya bromea con el resto de los jugadores. Frank Fabra subió una foto a su cuenta de Instagram el domingo por la noche en la que se lo ve en la playa y tomando de un coco. "¿Tan rápido llegaste? Si te vi hoy a la mañana", le preguntó el "Pipa". "Jajaja nada que un jet privado no pueda solucionar, pipón jajajajaja", le respondió el lateral.

Otro que apareció en la publicación fue Eduardo Salvio. "¿Te fuiste de vacaciones Fran?", le consultó el "Toto". La justificación de Fabra fue formidable: "Es para olvidar un poco todo lo que estamos entrenando jajajaja". Además, hay un comentario de Gastón Ávila: "Ahhhh, esa es la máxima de las máximas, derrochador".