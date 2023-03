En las últimas semanas reina la incertidumbre en Boca. La irregularidad en los resultados y el mal momento en cuanto al juego pusieron al entrenador Hugo Ibarra bajo la lupa y su continuidad está siendo evaluada en el día a día y el partido a partido.

Luego de lo que fue la victoria con lo justo ante Olimpo por Copa Argentina por 2 a 1 al pasado sábado, el lunes se presentaron en el Boca Predio todo el plantel para regresar a los entrenamientos junto con el cuerpo técnico y según trascendió, se dio una charla allí en donde Hugo Ibarra tomó la palabra.

En medio de los rumores de su salida del cargo de DT, el Diario Olé reveló en una nota que el entrenador de Boca habló con el plantel y habría soltado una contundente frase en donde comparó su presente con el contexto de Sebastián Battaglia al momento de darse su despido en el cargo en 2022.

En concreto, el medio informó que Ibarra le habría dicho a los jugadores de Boca que él "no es Battaglia". "No me van a echar en una estación de servicio”, añadió, alegando que en caso que la dirigencia xeneize decida no contar más con sus servicios como DT, no se dará la desvinculación de la manera que sí pasó con Battaglia.

Además, Olé afirmó en el informe sobre lo trascendido en aquella charla que Ibarra no piensa en renunciar y se siente fuerte en el cargo, por lo que la decisión de ratificarlo o de comunicarle una salida tendrá que ser únicamente de Juan Román Riquelme. ¿Qué pasará con el banco de suplentes xeneize?