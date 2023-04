El año pasado, una seguidilla de actos de indisciplina de Carlos Zambrano derivaron en la rescisión de su contrato con Boca y en una salida anticipada del club cuando parecía que Hugo Ibarra iba a tenerlo en cuenta para afrontar la nueva temporada. Finalmente, el defensor de 33 años recaló en Alianza Lima como refuerzo estelar para disputar la presente edición de la Copa Libertadores.

Desde Perú, en diálogo con ESPN, el futbolista reveló una confidencia que nadie estaba esperando en el Xeneiza, relacionada a otro futbolista que querría abandonar el club. Se trata de Luis Advíncula, altamente considerado por Jorge Almirón, con quien aseguró tener diálogo frecuente.

"Él es hincha aliancista. No sé si lo habrá dicho, pero cuando hablo con él, que lo hago hasta el día de hoy porque somos compañeros de Selección, me extraña, se hace el fuerte pero me extraña. Al igual que muchos otros compañeros y yo a ellos", comenzó diciendo el defensor que hizo larga carrera en el fútbol alemán.

Y agregó: "A él le gustaría venir también. En algún momento. A mí me encantaría tenerlo como marcador derecho. Es un tremendo jugador, un jugador de Selección con el que nos entendemos muy bien. Por algo campeonamos cuatro o cinco títulos y aún así nos mataban. Con errores y virtudes, que es parte del fútbol, la entrega que yo tenía con él no la va a cambiar nada".

Cabe recordar que Carlos Zambrano protagonizó en Boca dos episodios extrafutbolísticos que allanaron el camino de su salida. Formó parte del trío de intoxicados previo a un partido contra Newell’s, cuyos motivos nunca terminaron de quedar en claro; y se agarró a golpes con Darío Benedetto en el entretiempo de un partido disputado en cancha de Racing.