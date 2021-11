El crack de la Reserva de Boca reveló por qué no quiso publicar su imagen junto a Leo. Y contó un detalle de la concentración.

Zeballos se sacó una foto con Messi pero no la subió: el insólito motivo

Exequiel Zeballos es la gran figura de la Reserva de Boca que busca el título y deslumbra a todos los hinchas. El extremo se destaca desde hace tiempo en el equipo, ya tuvo minutos en Primera División y hasta fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Tras su citación, el delantero metió tres goles para el equipo de Hugo Ibarra en el empate por 4-4 ante Sarmiento. Sobre cómo vivió la experiencia en el seleccionado, Exequiel señaló: "Tratamos de escuchar a los que saben, sacamos muchas cosas positivas. Hablamos con el cuerpo técnico también, ya a Pablo Aimar lo conozco del Sub 15 y Sub 17. Con Medina siempre estuvimos juntos, es un hermano. Queremos tratar de seguir mejorando".

En una charla con "Boca Predio", Zeballos reveló que logró sacarse una foto con Lionel Messi en la concentración pero explicó por qué no la publicó en sus redes sociales. "Nos sacamos una foto, la tengo guardada. No la subí a las redes porque me la quiero guardar para mí. Soy medio raro jaja", sostuvo.

"Me sentí bien, me dieron confianza", manifestó luego, charlando con Martín Arévalo. Y ahí contó un detalle que nadie sabía: "Fue un premio hermoso poder aprender de los mejores. Nos hicieron cantar y todo. Yo canté 'Tres Noches' del Súper Quinteto, una guaracha, típica canción de allá, de Santiago del Estero. Me hicieron cantar arriba de una silla. Medina cantó 'Jurabas tú' de Los del Fuego".