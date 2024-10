La inminente salida de Fernando Gago de Chivas para llegar a Boca causa malestar en México. Uno de los que se encargó de exteriorizarlo fue Álvaro Morales, reconocido periodista de ese país, quien apuntó contra el entrenador y el equipo de la Ribera.

“Espero que Boca ponga el dinero y no haga como Independiente, que no lo hace nunca“, comenzó lanzando el conductor en ESPN, haciendo referencia a las deudas del Rojo con el América.

“Esto yo lo sabía desde antes, a mí ya me lo habían dicho mis fuentes. Tengo grandes amigos argentinos, que me decían: ‘Cuidado con Gago, en Racing se las hizo, es un HDP'”, soltó Morales, que también responsabilizó a la dirigencia de Guadalajara: “No tiene liderazgo. Es como cuando River se fue a la B, pero Chivas lo vive eternamente“.

A la hora de describir la filosofía del director técnico, expresó: “Yo utilizo la palabra Choro. Choro es el discurso bonito, es la retórica. El es de los Choros valdano-bielsistas-menotistas. Fracasa en un torneo y te dice: ‘No, no fue un fracaso‘”.

Después, fue al hueso: “Claro que dirigir a Boca es es el sueño de su vida. Si no pudo completar un partido nunca, pues por lo menos puede ir a dirigir 90 minutos. Después va a ser su sueño ir al Real Madrid, donde tampoco jugó durante 90 minutos”.

“¿Qué es lo que hacen las Chivas de Gago? Corren bonito, no juegan bonito. Generan, pero no concretan. No centran bien, no tienen oportunidades, no pueden hacer una salida limpia desde portería, un equipo que le hace una presión allá arriba les quita el balón con facilidad”, profundizó sobre las falencias del equipo de Pintita.

De todas formas, reconoció: “Estoy de acuerdo con que no tiene intérpretes, pero eso aquí no lo aceptan. Guadalajara es un equipo cuya popularidad oculta sus mentiras, sus mitos y siempre está tratando de vender que van a poder hacer algo, pero no pueden”.

Más allá de la decisión del DT, Morales manifestó su asombro por lo que sucede con los jugadores argentinos en la Liga MX: “Esto sucede mucho en México, pasó con Pol Fernández y con Iván Marcone en Cruz Azul. Viene eso que ustedes llaman ‘el Mundo Boca’ con 300 dólares y una carta de amor. ‘El amor a la camiseta, el amor a la institución, tú saliste de acá, venga, firme’, y se van“.

En Boca todavía no aseguran la llegada de Gago

Si bien Fernando Gago es el elegido, en Boca no lo dan para nada cerrado. Se espera que paguen la cláusula para la salida del DT (un monto menor al millón de dólares) y así puedan acelerar su llegada. Sin embargo, ante la pretensión de Gago de salir a su manera del conjunto mexicano, en el club de la Ribera no descartan hasta seguir buscando otra opción.