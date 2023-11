Parte de la campaña de Juan Román Riquelme se está basando en advertir a los socios de Boca (son 98 mil los habilitados para votar el próximo tres de diciembre) sobre las intenciones que tendría el macrismo en caso de retomar las riendas del club. Desde su modelo de gestión hasta la idea de construir un estadio nuevo en donde hoy se localiza el predio de Casa Amarilla.

Como era de esperarse, la respuesta no tardó en llegar desde la oposición. Horas después de que el actual vicepresidente xeneize se expresara en las adyacencias del Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza en la previa de partido con Godoy Cruz por la Copa de la Liga, Andrés Ibarra replicó en una entrevista que otorgó a La Nación+, acusándolo de querer generar temor en los hinchas.

“Yo veo mucho nerviosismo del otro lado y recurriendo a este tipo de amenazas. Veo una campaña que me suena a lo que vivimos a nivel nacional, una campaña del miedo”, dijo el candidato a presidente de Boca, quien será acompañado por Mauricio Macri en los comicios que se llevarán a cabo en el campo de juego de la Bombonera.

En esa misma línea agregó: “Veo la campaña de que si ganamos nosotros, somos los malos de la película. Me suena la campaña del miedo a la de su amigo Sergio Massa”, expresó Andrés Ibarra con cierta ironía, comparando, además, las elecciones en Boca con lo que fueron estas semanas camino al sufragio nacional que terminó con Javier Milei siendo elegido con el 55 por ciento de los votos.

A raíz de la venta del club con lo que tanto alarma Juan Román Riquelme, Andrés Ibarra comentó: “Boca fue siempre una sociedad civil y lo seguirá siendo. El club es de los socios y como tal, ganamos 16 títulos en la época dorada y así seguiremos. Por otro lado, me sorprende que tenga tanto desconocimiento. No está en ninguno de nuestros objetivos y a mí me preocupa al revés, porque su mala gestión nos hizo perder 10 millones de dólares”.

Andrés Ibarra sobre el sponsor de Qatar que Boca dejó de tener en su camiseta

Juan Román Riquelme apuntó que Mauricio Macri lo presionó para que Boca contratara a Almoez Alí, delantero de Qatar, para mantener el sponsor de la aerolínea en la camiseta. Andrés Ibarra desmintió esta versión: “Es totalmente mentira. Me consta que es mentira, no tiene nada que ver con ninguna realidad de nada. Por ejemplo, Qatar le ofreció el doble de plata a Boca y lo que suele pasar es que hay algunos jugadores que pueden ser sponsoreados”.

Andrés Ibarra avala la participación de capitales extranjeros

Andrés Ibarra no descartó la posibilidad del arribo de capitales extranjeros como auspiciantes de Boca. ”En nuestra gestión fue Takahara por la repercusión en otros mercados, con esos ingresos podés mejorar el plantel, construir el estadio porque te abre un nuevo mercado”. Y volvió a señalar a Riquelme: ”Hay una mirada por el desconocimiento. Una cosa es ser jugador y otra cosa es ser dirigente”.